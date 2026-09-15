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Царьград

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Элла Памфилова заявила о росте атак на избирательные комиссии

Элла Памфилова заявила о росте атак на избирательные комиссии

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о росте атак на избирательную систему накануне выборов в Госдуму, запланированных на 18-20 сентября 2026 года.

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