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Регионы России

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По делу о покушении на убийство боксера Дмитрия Двали были арестованы 9 человек

По делу о покушении на убийство боксера Дмитрия Двали были арестованы 9 человек

9 жителей Феодосии были задержаны по делу о покушении на убийство известного российского и европейского боксера Дмитрия Двали.

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