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Калужские новости

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Дом Мусатова внесен в реестр объектов культурного наследия в Калуге

Дом Мусатова внесен в реестр объектов культурного наследия в Калуге

В этот день, 13 марта 2020 года «Дом С.Б. Мусатова» был внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации как объект культурного наследия местного значения приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области.

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