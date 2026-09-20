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Аргументы и Факты

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Психолог Миллер объяснила, влияет ли общая фамилия на крепость брака

Психолог Миллер объяснила, влияет ли общая фамилия на крепость брака

Общая фамилия может восприниматься супругами как символ единства, однако сама по себе не определяет прочность брака, рассказала Пятому каналу психолог Александра Миллер.

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