В Калужской области сотрудники полиции и общественники посетили спортивно-оздоровительный центр, в котором отдыхают дети и подростки из Луганской Народной Республики

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем правопорядка» по инициативе Общественного совета при ОМВД России по Малоярославецкому району сотрудники полиции посетили ребят из Луганской Рародной Республики, которые на время летних каникул приехали на отдых в один из спортивно-оздоровительных центров Малоярославецкого района.