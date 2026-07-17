Медики объяснили скрытый вред антинутриентов в здоровой пище

Увлечение так называемым «правильным» питанием с полным отказом от условно вредных продуктов и акцентом исключительно на орехах, бобовых, цельных злаках и зелени может привести к серьезным дефицитам витаминов и обострению хронических заболеваний.
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