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Медицина 2.0

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Медики объяснили скрытый вред антинутриентов в здоровой пище

Медики объяснили скрытый вред антинутриентов в здоровой пище

Увлечение так называемым «правильным» питанием с полным отказом от условно вредных продуктов и акцентом исключительно на орехах, бобовых, цельных злаках и зелени может привести к серьезным дефицитам витаминов и обострению хронических заболеваний.

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