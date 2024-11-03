Прелесть волосатых ног

Быстрые крылья, острые глаза и смертельное жало". Я бережно держал «два крыла» хищной черной мухи. Я был осторожен, поскольку знал из литературы, что манекенщица способна своим ротовым аппаратом пробить хитиновую броню жука.
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