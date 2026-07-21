Сергей Елманов: безопасность избирателей в приоритете

Пока летом липчане проводят время на даче и в отпусках, в региональном избиркоме – горячая пора. Выдвигаются кандидаты, партии и избирательные объединения подают списки, распределяются бюллетени – в сентябре состоятся выборы в Государственную Думу и Липецкий областной Совет депутатов.