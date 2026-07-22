7/22 NQ short/5m ifvg 5xV 30 pt W Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 JoseMauriciotrades using 2 concepts : 2m ifvg & 2m bos -Area of interest>Retest>Wait for 2m ifvg+2m bos>enter the trade>Stop loss at the last swing low or high from the inversion.
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