Вышел трейлер документального фильма "Супермен: история Кристофера Рива"

Кинокомпания Warner Bros. Выпустила трейлер нового документального фильма "Супермен: история Кристофера Рива", посвященного актеру Кристоферу Риву, известному по исполнению роли Супермена в серии фильмов 70-80-х годов.
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