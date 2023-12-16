SHOT: Кошкам, которых забрали у экс-жены Ефремова, начали искать новый дом

Волонтеры ищут новый дом кошкам, которых забрали у бывшей жены актера Михаила Ефремова. Киноактриса Ксения Качалина грозилась убить питомцев и просила у осужденного за смертельное ДТП супруга деньги на эвтаназию.
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