Китай запустил миссию «Чанъэ-6», она должна впервые в истории доставить грунт с обратной стороны Луны. Её детальный обзор и видео запуска.

3,3K прочитали Китай продолжает стремительными темпами развивать свою лунную программу, готовясь к отправке на Луну к концу десятилетия тайконавтов (китайских космонавтов), а также делая то, что до него не делал никто: активно изучать обратную сторону Луны с помощью посадочных миссий.