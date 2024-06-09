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Китай запустил миссию «Чанъэ-6», она должна впервые в истории доставить грунт с обратной стороны Луны. Её детальный обзор и видео запуска.

Китай запустил миссию «Чанъэ-6», она должна впервые в истории доставить грунт с обратной стороны Луны. Её детальный обзор и видео запуска.

3,3K прочитали Китай продолжает стремительными темпами развивать свою лунную программу, готовясь к отправке на Луну к концу десятилетия тайконавтов (китайских космонавтов), а также делая то, что до него не делал никто: активно изучать обратную сторону Луны с помощью посадочных миссий.

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