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Ревматолог Самкова объяснила, почему суставы болят при смене погоды

Ревматолог Самкова объяснила, почему суставы болят при смене погоды

Похолодание и перепады давления могут вызывать разные виды боли при заболеваниях суставов. Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Ирина Самкова объяснила, как различать эти состояния, сообщает Life.

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