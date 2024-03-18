Что такое возрастное акне, и как с ним бороться

Получим ответы на самые важные вопросы по этой теме у врача-косметолога.фото: freepik.com--> Проблема акне и акне-подобных состояний у взрослых людей имеет высокую степень актуальности — в последние несколько лет особенно.
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