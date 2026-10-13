Почувствовали себя хозяевами: Руслан и Ёкубджон устроили суету в Питере и теперь поедут в тюрьму

Резонансный инцидент, начавшийся внутри здания, оперативно переместился на территорию прилегающей автомобильной парковки, где приезжие попытались устроить потасовку.
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