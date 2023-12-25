Китай как скрытая угроза для России

Китай был многонациональной. Сейчас там только китайцы. Они всех ассимилируют.

Аудрюс

У Китая свои интересы и они не всегда соответствуют интересам России... Но есть один нюанс! Китай за многие тысячелетия не лез на чужие территории в отличие от стран запада! Вот запад тот спит и видит как-бы урвать часть российских территорий... Запад пытается судить Китай со своей колокольни...