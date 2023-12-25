ПРОСТО О ГЛАВНОМ Одна из самых любимых "пугалок" со стороны Запада для России, это существование китайской угрозы.
Китай как скрытая угроза для России
Комментарии
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Диана Мальгинова
Китай был многонациональной. Сейчас там только китайцы. Они всех ассимилируют.
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1 час.
Аудрюс
У Китая свои интересы и они не всегда соответствуют интересам России... Но есть один нюанс! Китай за многие тысячелетия не лез на чужие территории в отличие от стран запада! Вот запад тот спит и видит как-бы урвать часть российских территорий... Запад пытается судить Китай со своей колокольни...
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1 час.
КК
Коля Колянов
Китайцам верить нельзя ни в коем случае, это опасный народ, тихушники.
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13 мин.
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