Наибольшее внимание читателей у категории «Новости и СМИ» Число публичных каналов в мессенджере Max за третий квартал 2026 года увеличилось на 58% и превысило 530 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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