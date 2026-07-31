Правительство утвердило список приложений для предустановки в 2027 году

Правительство России утвердило перечень отечественных программ и приложений из стран Евразийского экономического союза, которые будут обязательно предустанавливаться на электронные устройства в 2027 году.
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