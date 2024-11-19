Доцент Балынин: В РФ средний размер банковского вклада вырос до 370 тысяч рублей

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что с начала 2024 года средний банковский вклад россиян стал больше на 46 тысяч рублей, достигнув 370 тысяч рублей.
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