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Дополненная реальность "оживит" fashion-бренды Приморья на Восточном экономическом форуме

Дополненная реальность "оживит" fashion-бренды Приморья на Восточном экономическом форуме

Коллекции выпускников акселератора "Киберателье и креативные индустрии Приморья" можно будет увидеть вживую с 5-го по 7 сентября на фестивале fashion— кейсов "Бренды, которые говорят" и в формате дополнительной реальности проекта "АR — подиум".

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