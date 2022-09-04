Дополненная реальность "оживит" fashion-бренды Приморья на Восточном экономическом форуме

Коллекции выпускников акселератора "Киберателье и креативные индустрии Приморья" можно будет увидеть вживую с 5-го по 7 сентября на фестивале fashion— кейсов "Бренды, которые говорят" и в формате дополнительной реальности проекта "АR — подиум".