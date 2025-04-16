Симоньян пошутила, что WP вычислила нового агента Кремля

Главный редактор медиахолдинга «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на публикацию The Washington Post (WP), посвященную кандидату на должность прокурора в округе Колумбия Эду Мартину.
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