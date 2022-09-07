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Аналитик Лизан рассказал, почему ЗАЭС нельзя подключить к российской энергосистеме

Аналитик Лизан рассказал, почему ЗАЭС нельзя подключить к российской энергосистеме

Сразу подключить Запорожскую атомную электростанцию энергосистеме РФ не представляется возможным. Необходимо предварительно прекратить подачу электричества на Украину, считает руководитель аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан.

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