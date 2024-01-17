ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Топ 10 самых глупых преступников со всего мира

Топ 10 самых глупых преступников со всего мира

ЗАКОН НА ЧТЕНИЕ5 минПРОСМОТРОВ536 Нет ничего смешного, чем тупой преступник. Американский историк преступности Джей Роберт Нэш прокомментировал: «Грабители банков тупеют», и он прав! Некоторые преступники с явно низким IQ, кажется, считают, что они умнее полиции.

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