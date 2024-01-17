Топ 10 самых глупых преступников со всего мира

ЗАКОН НА ЧТЕНИЕ5 минПРОСМОТРОВ536 Нет ничего смешного, чем тупой преступник. Американский историк преступности Джей Роберт Нэш прокомментировал: «Грабители банков тупеют», и он прав! Некоторые преступники с явно низким IQ, кажется, считают, что они умнее полиции.