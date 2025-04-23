Сколько пациентов обратились за скорой помощью в дни пасхальных праздников

В Службу догоспитальной скорой медицинской помощи 19-21 апреля обратились 6536 граждан. После оказания первой помощи 2442 пациента, в том числе 484 ребенка, были доставлены в больницы по всей стране, передает moldpres.
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