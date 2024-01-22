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"Ъ": компании активно переманивают друг у друга ценных сотрудников

"Ъ": компании активно переманивают друг у друга ценных сотрудников

В 2024 году конкуренция бизнеса за кадры в России может резко обостриться. Как стало известно "Коммерсанту", часть работодателей уже отказалась от неформальных договоренностей, которые раньше позволяли компаниям повышать зарплаты схожими темпами.

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