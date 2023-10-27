Работник ателье пришёл с повинной после кражи сумочки Chanel

Мужчина передарил краденное свой знакомой. 41-летний работник «Ателье» на Невском проспекте, куда петербурженка принесла на ремонт сумку фирмы Chanel, пришёл в полицию с повинной и сознался в краже дорогостоящего «винтажа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии