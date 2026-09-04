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В сибирском городе ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям

В сибирском городе ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям

В лесной полосе работают охотоведы Режим повышенной готовности ввели в Братске Иркутской области из-за медвежьего нашествия.

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