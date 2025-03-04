Shot: взрывы прогремели в районе НПЗ в Сызрани

Жители Сызрани слышали несколько взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода.В Сызрани в районе местного нефтеперерабатывающего завода прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
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