Ежегодный праздник Клуба горных охотников в Москве

10 декабря 2024 года на борту плавучего ресторана «Чаiка» состоялся ежегодный праздник Клуба горных охотников, посвящённый подведению итогов проектов клуба за 2024 год, награждению участников, занявших верхние позиции в рейтинге клуба, и приятному общению членов клуба между собой.
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