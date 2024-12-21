Ежегодный праздник Клуба горных охотников в Москве

10 декабря 2024 года на борту плавучего ресторана «Чаiка» состоялся ежегодный праздник Клуба горных охотников, посвящённый подведению итогов проектов клуба за 2024 год, награждению участников, занявших верхние позиции в рейтинге клуба, и приятному общению членов клуба между собой.