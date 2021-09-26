Андрей Кончаловский: Русский человек не имеет чувства ответственности. (опрос)

Всё об оружииПолитикаАндрей Кончаловский: Русский человек не имеет чувства ответственности. (опрос) Андрей Кончаловский тут накинул немного "Когда я снимал фильм «Рай», то искал артистов и в Западной Европе, и в Восточной.Вернуться к статье118НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрИменно русские шли на таран, закрывали собой дзоты, бросались с гранатой под танки, восстанавливали метро в Берлине и кормили его жителей. Сталин поднял тост именно за русский народ. И он еще смеет свою прожорливую пасть разевать! Пригрели!Николай ЕгоровДармоед Кончаловский ,и все твари ОТКРЫВАЮТ своё ХЛЕБАЛ на РУССКИХ! А не дай бог - ЗАВАРУХА , РУССКИЕ в первых РЯДАХ, а эти ГНИДЫ на своих дачках БУДУТ ПРЯТАТЬСЯ !Александр ИвановСем старее становится Кончаловский, тем больше у него вылезаетпокояния, явно совсем нагрешил в своей жизни и теперь пытается распространить свои грехи на весь мир!!ольга решетниковаНе вполне понимаю, почему комментаторы обзывают Кончаловского последними словами. На мой взгляд, мысль правильная: "Мы должны знать, но не должны каяться за ужасы предков" (с).... Достаточно взглянуть на штаты, где люди, не бывшие никогда рабами, заставляют каяться людей, не бывшими никогда рабовладельцами. Знать и помнить - необходимо, чтобы не повторять. Но просить прощения за то, чего ты не делал, за грехи предков? До какого колена, хочется спросить у Смирнова?людмила берОни, все, не удосужились дочитать текст до конца. Образованцы.....блин.Elena PavlovaЗачем выдёргивать слова из текста. Русский человек отвечает перед самим собой за свои прегрешения, а любителям постоять на коленках не надо препятствовать. Пусть за себя каются и за "святые" 90-е.Сергей Федосеев...эта семейка "оракулов" всегда держит нос по ветру... все эти писаки и определяют курс "рубля..." - Сталин понимал значение "вначале было слово..."ВМВячеслав МихайловЕсли бы русский человек не был ответственным, тогда бы вся Европа ходила бы в германских кандалах.MMMiner MarkovЭти Соломоны уже надоели своими видениями всего...ВАВеличкин Александрэйтот ваятель КУРОЧКИ РЯБОЙ и прочих высеров еще про русскость вякает . лучше бы вернули со своим братцем никитой м. бюджетные деньги, похернные в свои " шедефры"- СКОЛЬКО БЫ РУССКИХ ШКОЛ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОСТРОИТЬ. СКОЛЬКО КРУЖКОВ ДЕТЯМ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВИТЬ. СКОЛЬКО БЫ СТЕПЕНДИЙ ПРЕДОСТАВИТЬ МОЛДЕЖИ. А НЕ ЗАГОНЯТЬ ДЕТЕЙ ВО ВСЯКИЕ АФГАНИСТАНЫ.ЧЕЧНИ.СИРИИ ЕЩЕ И В АРМЕНИЮ- ПОЗОР. ОБ ЭТОМ ХОТЬ БЫ РАЗ ФИЛЬМ СНЯЛ. А ТО УЧИТ НАС ИСТОРИИ-КОВЫРЯЕТ ГАВНО МАМОНТА.ДЕМАГОГ. И ПРЕДЛАГАЕТ НЕ О БУДУЮЩЕМ ДУМАТЬ. А ИДТИ В ПЕРЕД С ВЫВЕРНУТОЙ ШЕЕЙ НАЗАД. ТАК ЧТО ГЛОХНИВАВеличкин Александрэйтот ваятель КУРОЧКИ РЯБОЙ и прочих высеров еще про русскость вякает . лучше бы вернули со своим братцем никитой м. бюджетные деньги, похернные в свои " шедефры"- СКОЛЬКО БЫ РУССКИХ ШКОЛ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОСТРОИТЬ. СКОЛЬКО КРУЖКОВ ДЕТЯМ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВИТЬ. СКОЛЬКО БЫ СТЕПЕНДИЙ ПРЕДОСТАВИТЬ МОЛДЕЖИ. А НЕ ЗАГОНЯТЬ ДЕТЕЙ ВО ВСЯКИЕ АФГАНИСТАНЫ.ЧЕЧНИ.СИРИИ ЕЩЕ И В АРМЕНИЮ- ПОЗОР. ОБ ЭТОМ ХОТЬ БЫ РАЗ ФИЛЬМ СНЯЛ. А ТО УЧИТ НАС ИСТОРИИ-КОВЫРЯЕТ ГАВНО МАМОНТА.ДЕМАГОГ. И ПРЕДЛАГАЕТ НЕ О БУДУЮЩЕМ ДУМАТЬ. А ИДТИ В ПЕРЕД С ВЫВЕРНУТОЙ ШЕЕЙ НАЗАД. ТАК ЧТО ГЛОХНИКомментировать
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