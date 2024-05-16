Стенд Петербурга на выставке «Россия» получил награду за лучшее обновление экспозиции

Мероприятие проходит в столичном ВДНХ На выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, отметили вклад регионов, в том числе Петербурга, в обновление экспозиции и старт нового этапа, посвященного будущему страны, сообщает пресс-служба Смольного.
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