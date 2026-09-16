Как москвичи смогут проголосовать на выборах 18–20 сентября

На выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут в Москве 18–20 сентября 2026 года, жители столицы смогут проголосовать онлайн, на электронном терминале или с помощью бумажного бюллетеня.
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