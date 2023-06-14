Военное обозрение

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Каховское море. Что дальше

Каховское море. Что дальше

Художественно обработанная архивная карта реки Днепр в Запорожье перед строительством плотины ДнепроГЭС «Сечь – мать, а Великий Луг – отец» – так говорили казаки, обитающие в Запорожской сечи, про места, где семьдесят лет плескалось Каховское море.

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