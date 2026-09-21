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Собака 3 дня отказывалась заходить в новый дом после переезда: хозяева и не подозревали о причине

Собака 3 дня отказывалась заходить в новый дом после переезда: хозяева и не подозревали о причине

Котофеня – Да что ж ты, дурашка лохматая, опять под крыльцом залегла?! – Валентина Петровна всплеснула руками так, что из ведра выплеснулась половина воды.

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