Собака 3 дня отказывалась заходить в новый дом после переезда: хозяева и не подозревали о причине

Котофеня – Да что ж ты, дурашка лохматая, опять под крыльцом залегла?! – Валентина Петровна всплеснула руками так, что из ведра выплеснулась половина воды.
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Память,она священна,особенно, для животных!!!Хорошо, что в доме сохранились старые, памятные для собачки вещи!!!Теперь она дома!!!
Так трогательно!!!!Умница Найда!!!!Старый дом не отпускал её.