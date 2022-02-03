Происшествия

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В Хабаровске вступил в законную силу приговор по уголовному делу о присвоении 12 миллионов 600 тысяч рублей

В ходе следствия установлено, что 58-летняя хабаровчанка работала бухгалтером в коммерческой компании, которая занимается оптовой продажей бытовой химии и косметики.

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