В Хабаровске вступил в законную силу приговор по уголовному делу о присвоении 12 миллионов 600 тысяч рублей

В ходе следствия установлено, что 58-летняя хабаровчанка работала бухгалтером в коммерческой компании, которая занимается оптовой продажей бытовой химии и косметики.
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