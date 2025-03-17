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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о «Спартаке»: «Справился с «Зенитом» и тактически, и физически. Заслужил победу»

«Спартак» заслужил победу, они были целостнее как команда, и тот гол, который пришел в конце, наверное, они заслужили.

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