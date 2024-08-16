ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Я прям слышу, как релоканты начали напрягаться, как начали перешептываться "а как же люди мира, демократия и чУдный старый мир без границ".
"ГОЛУБЯМ МИРА" ГНЕЗДО ПЕРЕКРЫЛИ. ВОТ ПОУЕХАВШИЕ РАССТРОЯТСЯ
Комментарии
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Аудрюс
Так ведь паспорт имеет срок до которого он действителен.... А по просроченным документам ни выехать, ни въехать.....
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4 час.
Лариса Галахова
Таких морально опущеных единицы. Лучше бы так озаботились о выделении мигрантов
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2 час.
Юрий Золотарев
Да ну их НАХН, говноделов-мозгоклюев!
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33 мин.
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