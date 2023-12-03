НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Симеоне на вопрос о Феликсе: «Соперников не обсуждаю. «Атлетико» снова проиграл «Барсе», но меня успокаивает, что мы реагируем, когда пропускаем удар»

Симеоне на вопрос о Феликсе: «Соперников не обсуждаю. «Атлетико» снова проиграл «Барсе», но меня успокаивает, что мы реагируем, когда пропускаем удар»

– Я ухожу под впечатлением от второй половины и со спокойствием от осознания того, что команда реагирует, когда пропускает удар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх