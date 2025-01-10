День в истории Первая в мире вакцинация от чумы, начало работы Лиги Наций 10.01.2025 на Россия 1

10 января 2025, 01:35 10 января в истории: в 1601 году основана Британская Ост-Индская компания; в 1897 в Бомбее российский Сообщение День в истории Первая в мире вакцинация от чумы, начало работы Лиги Наций 10.
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