Микроволновка в 100 гигаватт против спутников Ну вот, вслед за российскими изобретателями в гонку вооружений пошли китайцы.
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Микроволновка в 100 гигаватт против спутников Ну вот, вслед за российскими изобретателями в гонку вооружений пошли китайцы.
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