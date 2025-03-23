Стилист Изабелль Ен рассказала, как создать модный весенний образ

В столицу после временного похолодания постепенно возвращается тепло. Самое время обновить гардероб! «Вечерняя Москва» подсмотрела, как российские бренды — участники Московской недели моды — предлагают одеваться этой весной, и вместе со стилистом Изабелль Ен узнала, что будет в тренде в этом сезоне.