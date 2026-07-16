Расчёт «Козерога» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

В Минобороны России рассказали, что расчёт безоткатного артиллерийского орудия «Козерог» 810-ой отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.
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