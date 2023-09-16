Дадут неработающим и работающим: пенсионеров обрадовали новой денежной льготой

Пенсионеры России вскоре смогут рассчитывать на новую льготу. Граждане преклонного возраста получат хорошую возможность сэкономить на санаторно-курортном лечении, а также бесплатно отдохнуть.
Популярные статьи
- Российские военнослужащие продолжают поражать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения СВО
- Указ подписан. Всех, у кого есть квартира или дом, ждет грустный сюрприз с 10 сентября
- В МВД Северной Осетии поступило письмо с благодарностью от жителя г. Москва в адрес сотрудников патрульно-постовой службы Алагирского района
Свежие комментарии