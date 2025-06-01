TRX теряет 5% за двое суток: анализ CVD указывает на давление продавцов

За последние 48 часов цена Tron (TRX) снизилась на 5,46%, опустившись до $0,266. Причину падения демонстрирует индикатор Spot Taker CVD (кумулятивная дельта объёма): он отражает разницу между объёмами рыночных покупок (Taker Buy) и продаж (Taker Sell).
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