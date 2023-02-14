Аргументы недели

98 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Мудила ты из нижнего Тагила!Глава Чечни Рамза...
  • Зоя Жук
    Не поняла главного: когда и где Россия пригрозила США за подрыв Северного потока? То что перечислено в статье есть пр...Россия пригрозила...
  • Елена Верия (Безденежных)
    НЛО молодцы!😜😅😇Воздушные шары по...

Глава департамента МИД Пилипсон: в случае запроса Турции на боевые самолёты, Россия готова рассмотреть предложение

Глава департамента МИД Пилипсон: в случае запроса Турции на боевые самолёты, Россия готова рассмотреть предложение

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон рассказал РИА Новости, что Россия может проработать запрос Турции на боевую авиацию, если Анкара будет в этом заинтересована.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх