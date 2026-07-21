В Польше заранее объявили российскими все перелетевшие границу дроны ВСУ

Россия получила значительное количество ударных дронов ВСУ и может «использовать их для провокаций» против Польши, стран Прибалтики, Финляндии и Румынии, заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Фото: Leszek SzymaÅ„ski / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press) По словам министра, Москва способна «сменить флаг», запустив захваченный украинский аппарат против государства НАТО.