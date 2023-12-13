Университет Линчепинга: «У людей с постковидным синдромом изменилось строение мозга»

Коронавирус по симптомам легко спутать с простудой или гриппом, однако ученые уже давно выяснили его главную отличительную особенность: вирус способен очень долго влиять на здоровье и состояние человека, даже после того, как наступило выздоровление.
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