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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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LEON Вторая лига Б. «Ростов-2» принимает ставропольское «Динамо», «Спартак» Тамбов в гостях у «Композита»

«Спартак-2» сыграет на выезде с «Балтикой-БФУ», «Зенит-2» – с «Луки-Энергией», «Амкар» примет кировское «Динамо».

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