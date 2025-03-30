Isuzu показал пикап-рестомод с 220-сильным турбодизелем

Познакомьтесь с Isuzu Dragon Max модернизированной версией пикапа третьего поколения Isuzu.Isuzu представила этот автомобиль на Бангкокском международном автосалоне на этой неделе, сохранив его изначальный внешний вид, но придав ему современные черты.
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