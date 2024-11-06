Астрономы разгадали тайну одной из картин Ван Гога

Исследователи проанализировали известное полотно под названием "Тополиная аллея на закате". В новом исследовании группа астрономов решила выяснить, где именно известный Ван Гог нарисовал свою картину "Тополиная аллея на закате", пишет Aol.
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